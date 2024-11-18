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    16:19, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Назван самый загруженный аэропорт в Европе

    Стамбульская воздушная гавань подтвердила свой статус ключевого авиационного узла Европы, опередив ведущие хабы Лондона, Амстердама и Парижа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт, Стамбул, Турция, авиация, самолеты
    Фото: Anadolu ajansı

    За последний год пассажиропоток Стамбульского аэропорта значительно вырос, что позволило ему сохранить лидерство среди европейских аэропортов. Этот успех объясняется выгодным географическим положением Турции, служащей мостом между Европой, Азией и Африкой, а также высоким уровнем сервиса, предлагающим пассажирам современные условия.

    В то время как другие европейские аэропорты, такие как Хитроу (Лондон), Схипхол (Амстердам) и Шарль-де-Голль (Париж), столкнулись с последствиями пандемии, Стамбульский аэропорт сумел не только восстановиться, но и укрепить свои позиции.

    Попадание в топ-10 мировых аэропортов по количеству вылетов подчеркивает значимость Стамбула на международной арене. Этот результат ставит его в один ряд с такими гигантами, как Атланта, Чикаго и Дубай. 

    Власти Турции также рассматривают возможность увеличения числа рейсов и открытия новых направлений для дальнейшего укрепления позиций аэропорта в мировом авиационном секторе.

    Ранее мы писали о том, что Стамбульский аэропорт с 2018 года по сегодняшний день принял более 317,7 млн пассажиров, став одним из крупнейших аэропортов в мире по пассажирообороту.

    Позднее сообщалось, что израильские власти хотели использовать турецкое воздушное пространство для самолета президента Израиля Ицхака Герцога, который планировал принять участие в 29-й Конференции сторон ООН по изменению климата (COP29) в Баку, но Турция отклонила просьбу Израиля.

    Теги:
    Турция Авиация В мире Аэропорт Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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