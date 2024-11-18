Назван самый загруженный аэропорт в Европе
Стамбульская воздушная гавань подтвердила свой статус ключевого авиационного узла Европы, опередив ведущие хабы Лондона, Амстердама и Парижа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
За последний год пассажиропоток Стамбульского аэропорта значительно вырос, что позволило ему сохранить лидерство среди европейских аэропортов. Этот успех объясняется выгодным географическим положением Турции, служащей мостом между Европой, Азией и Африкой, а также высоким уровнем сервиса, предлагающим пассажирам современные условия.
В то время как другие европейские аэропорты, такие как Хитроу (Лондон), Схипхол (Амстердам) и Шарль-де-Голль (Париж), столкнулись с последствиями пандемии, Стамбульский аэропорт сумел не только восстановиться, но и укрепить свои позиции.
Попадание в топ-10 мировых аэропортов по количеству вылетов подчеркивает значимость Стамбула на международной арене. Этот результат ставит его в один ряд с такими гигантами, как Атланта, Чикаго и Дубай.
Власти Турции также рассматривают возможность увеличения числа рейсов и открытия новых направлений для дальнейшего укрепления позиций аэропорта в мировом авиационном секторе.
Ранее мы писали о том, что Стамбульский аэропорт с 2018 года по сегодняшний день принял более 317,7 млн пассажиров, став одним из крупнейших аэропортов в мире по пассажирообороту.
Позднее сообщалось, что израильские власти хотели использовать турецкое воздушное пространство для самолета президента Израиля Ицхака Герцога, который планировал принять участие в 29-й Конференции сторон ООН по изменению климата (COP29) в Баку, но Турция отклонила просьбу Израиля.