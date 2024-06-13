Стамбул стал самым популярным туристическим городом в мире

Легендарный город Константинополь Турции по-прежнему остается наиболее популярным направлением для иностранных туристов. Поток путешественников в историческую столицу трех империй – Стамбул с января по май этого года вырос на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Управления культуры и туризма Стамбула, за первые 5 месяцев количество иностранных туристов, посетившие Стамбул выросло до 5 млн человек. В прошлом году этот показатель составлял – 4,8 млн людей.

В апреле-мае текущего года поток иностранных туристов в один из самых крупных турецких мегаполисов вырос на 15% по сравнению с тем же месяцем 2023 года – с 1 289 903 до 1 478 218 человек.

Фото: Акжигит Чукубаев / Kazinform

При этом, 83% иностранных гостей (это около 1 000 000 человек) прибыли в Стамбул на авиатранспорте, а еще 19 135 – предпочли морской транспорт.

Число прибывших в Стамбул самолетом выросло на 16% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а число прибывших морем сократилось на 29%.

В мае около 1 700 иностранных гостей воспользовались услугами аэропорта Ататюрк, свыше 400 000 человек прибыли через воздушную гавань Сабиха Гёкчен и более 1 200 000 человек использовали Стамбульский аэропорт.

Наибольший поток туристов в апреле-мае этого года наблюдался из России – около 168 000 человека. Далее следуют туристы из Германии (109 000 туристов), Ирана (80 000 человек), США (68 000 людей), Казахстана (63 000), Франции (62 000 человек), Великобритании (60 500 туристов), Саудовской Аравии (42 000 туристов), Италии (41 000 человек), Узбекистана (31 000 людей), Китая (32 000 туристов), Нидерландов (31 000 человек) и Азербайджана (28 000 туристов).

В апреле-мае Стамбул посетили иностранные туристы из 200 стран, в том числе Пуэрто-Рико, Науру, Тонги, Сомалиленд, Сан-Томе и Принсипи, Самоа, КНДР, Тувалу, Сент-Винсент и Гренадины.

В целом, согласно официальной статистике Министерства культуры и туризма Турции, в прошлом году в страну прибыли около 50 млн иностранных гостей. Казахстанцы составили 1,68% от этого числа – 826 319 человек.

Этот показатель позволил Казахстану занять 15-ую строчку по турпотоку в Турцию. Выше него расположились Россия (12.83%), Германия (12,59%), Великобритания (7,72%), Болгария, Иран, Грузия, Польша, США, Нидерланды, Ирак, Франция, Румыния, Азербайджан и Украина.

В отчете ведомства отмечается, что 97% казахстанцев прибывали в Турцию через воздушные пути, а 2,31% — с помощью автотранспорта.