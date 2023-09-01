Стамбульский «Бешикташ» чествует Бахтиера Зайнутдинова: на стадионе звучит домбра

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Перешедший в стамбульский «Бешикташ» Бахтиер Зайнутдинов проникся атмосферой турецкого клуба и заряжает фанатов, а клуб после матча включает на весь стадион домбру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Напомним, воспитанник ФК «Тараз» Бактиер Зайнутдинов в дебютном матче принес победу турецкому «Бешикташ».

3 сентября «Бешикташ» сыграет с «Сиваспором» в четвертом туре суперлиги, а Бахтиер сразу после этого матча отправится в расположение сборной.

Алматинская исполнительница Aididau после первого гола Батеки сыграла на домбре песню фанатов «Бешикташа». Видео стало вирусным в Турции, а девушку пригласили на домашний матч с киевским «Динамо».

Aididau исполнила хит на стадионе «Бешикташа», а еще сильно удивилась, когда диджей после игры включил именно ее версию.

Ну и самое главное: Aididau и Зайнутдинов встретились после матча - и Батека вживую услышал знакомые мотивы.