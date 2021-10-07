Стало ли больше приезжать иностранцев на заработки в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало ли больше приезжать иностранцев на заработки в столицу Казахстана в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране, рассказал на брифинге начальник управления миграционной службы департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трудовые мигранты прибывают так же, как и в прошлом году. По сравнению с прошлым годом такая же динамика. 19 тысяч трудовых разрешений было оформлено, то есть динамика такая же», - сказал Арман Баймухамет.

Ранее сообщалось, что из столицы за пределы страны выдворены 189 иностранцев.

«Помимо оказания госуслуг, деятельность миграционной службы сосредоточена на обеспечении надлежащего правопорядка, выявления и пресечения незаконной миграции. В результате принятых мер выявлено 7572 нарушений миграционного законодательства», - сказал Арман Баймухамет. Спикер отметил, что за пределы страны выдворены 189 иностранцев, в порядке гражданского судопроизводства выдворены двое иностранцев.