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    15:19, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Стало ли больше приезжать иностранцев на заработки в Нур-Султан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало ли больше приезжать иностранцев на заработки в столицу Казахстана в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране, рассказал на брифинге начальник управления миграционной службы департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Трудовые мигранты прибывают так же, как и в прошлом году. По сравнению с прошлым годом такая же динамика. 19 тысяч трудовых разрешений было оформлено, то есть динамика такая же», - сказал Арман Баймухамет.

    Ранее сообщалось, что из столицы за пределы страны выдворены 189 иностранцев.

    «Помимо оказания госуслуг, деятельность миграционной службы сосредоточена на обеспечении надлежащего правопорядка, выявления и пресечения незаконной миграции. В результате принятых мер выявлено 7572 нарушений миграционного законодательства», - сказал Арман Баймухамет. Спикер отметил, что за пределы страны выдворены 189 иностранцев, в порядке гражданского судопроизводства выдворены двое иностранцев.

    Теги:
    МВД РК мигранты Правоохранительные органы
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