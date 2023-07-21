Стало известно время начала первых матчей казахстанских клубов во втором раунде еврокубков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На следующей неделе четыре казахстанских клуба выступят во втором отборочном раунде еврокубков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



В Лиге чемпионов «Астана» встретится с хорватским «Динамо». Первый матч команд пройдет в Загребе в ночь с 25 на 26 июля и начнется в 00:00 по астанинскому времени.

В Лиге конференций 27 июля сыграют «Ордабасы», «Актобе» и «Тобол».

В 21:00 в Шымкенте начнется матч «Ордабасы» и польской «Легии», в 23:00 в Кутаиси встретятся грузинское «Торпедо» и «Актобе», а в 23:30 в Базеле стартует матч между одноименным швейцарским клубом и «Тоболом».

Для «Ордабасы» и «Актобе» это будут первые матчи в новом еврокубковом сезоне, в то время как «Астана» и «Тобол» стартовали с первого отборочного раунда в Лиге чемпионов и Лиге конференций соответственно.