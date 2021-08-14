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Стало известно время начала первых матчей «Кайрата» и «Шахтера» в плей-офф Лиги Конференций
14 Августа 2021 19:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На следующей неделе алматинский «Кайрат» и карагандинский «Шахтер» проведут первые матчи в раунде плей-офф Лиги Конференций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Оба матча состоятся 19 августа. Сначала «Шахтер» в Нур-Султане сыграет с израильским «Маккаби» из Тель-Авива — матч начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Затем «Кайрат» в гостях встретится с люксембургской «Фолой» — начало в 23:30.
Напомним, «Кайрат» попал в раунд плей-офф Лиги Конференций, проиграв в третьем отборочном раунде Лиги Европы армянскому «Алашкерту» (2:3). «Шахтер» же изначально выступал в Лиге Конференций и в третьем раунде прошел украинский «Колос» (0:0, пен. — 3:1).
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