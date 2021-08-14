+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 18 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стало известно время начала первых матчей «Кайрата» и «Шахтера» в плей-офф Лиги Конференций

14 Августа 2021 19:00
Поделиться:
Стало известно время начала первых матчей «Кайрата» и «Шахтера» в плей-офф Лиги Конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На следующей неделе алматинский «Кайрат» и карагандинский «Шахтер» проведут первые матчи в раунде плей-офф Лиги Конференций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Казахстан сохранил свое место в рейтинге коэффициентов УЕФА
Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Монреале в парном разряде Как решают задачи развития массового спорта в Акмолинской области Каратистка София Берульцева рассказала о допущенной ошибке на Олимпиаде в Токио

Оба матча состоятся 19 августа. Сначала «Шахтер» в Нур-Султане сыграет с израильским «Маккаби» из Тель-Авива — матч начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Затем «Кайрат» в гостях встретится с люксембургской «Фолой» — начало в 23:30.
Напомним, «Кайрат» попал в раунд плей-офф Лиги Конференций, проиграв в третьем отборочном раунде Лиги Европы армянскому «Алашкерту» (2:3). «Шахтер» же изначально выступал в Лиге Конференций и в третьем раунде прошел украинский «Колос» (0:0, пен. — 3:1).





Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Футбол  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстан сохранил свое место в рейтинге коэффициентов УЕФА
Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Монреале в парном разряде
Как решают задачи развития массового спорта в Акмолинской области
Каратистка София Берульцева рассказала о допущенной ошибке на Олимпиаде в Токио
Популярное
1 Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела
2 Целую семью зарезал мужчина в Карагандинской области
3 Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год
4 Балконы горели в многоэтажном доме в Алматы
5 100 овец пропали у сельчанина в Акмолинской области
6 Созданную карагандинскими осужденными обувь планируют вывести на мировой рынок
Читайте также
Хочу стать Чемпионом мира на мировом первенстве – Сакен Бибосынов
Каждый спортсмен на все 100% выкладывается на ринге - боксер Камшыбек Кункабаев
Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела
Целую семью зарезал мужчина в Карагандинской области
Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год
Балконы горели в многоэтажном доме в Алматы
100 овец пропали у сельчанина в Акмолинской области
Созданную карагандинскими осужденными обувь планируют вывести на мировой рынок
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив