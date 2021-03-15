16:37, 15 Март 2021 | GMT +6
Стало известно время начала матчей второго тура КПЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ПФЛК опубликовала время начала матчей второго тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Премьер-Лига
2-й тур
19 марта (пятница)
14:00* «Тараз» — «Кызыл-Жар»
16:00 «Кайсар» — «Кайрат»
18:00 «Астана» — «Каспий»
20 марта (суббота)
14:00 «Жетысу» — «Туран»
16:00 «Акжайык» — «Атырау»
16:00 «Шахтер» — «Ордабасы»
19:00 «Актобе» — «Тобол»
* во всех матчах указано столичное время.