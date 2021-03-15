Стало известно время начала матчей второго тура КПЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ПФЛК опубликовала время начала матчей второго тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Премьер-Лига

2-й тур

19 марта (пятница)

14:00* «Тараз» — «Кызыл-Жар»

16:00 «Кайсар» — «Кайрат»

18:00 «Астана» — «Каспий»





20 марта (суббота)

14:00 «Жетысу» — «Туран»

16:00 «Акжайык» — «Атырау»

16:00 «Шахтер» — «Ордабасы»

19:00 «Актобе» — «Тобол»

* во всех матчах указано столичное время.



