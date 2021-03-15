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    16:37, 15 Март 2021 | GMT +6

    Стало известно время начала матчей второго тура КПЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ПФЛК опубликовала время начала матчей второго тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Премьер-Лига

    2-й тур

    19 марта (пятница)

    14:00* «Тараз» — «Кызыл-Жар»

    16:00 «Кайсар» — «Кайрат»

    18:00 «Астана» — «Каспий»


    20 марта (суббота)

    14:00 «Жетысу» — «Туран»

    16:00 «Акжайык» — «Атырау»

    16:00 «Шахтер» — «Ордабасы»

    19:00 «Актобе» — «Тобол»

    * во всех матчах указано столичное время.



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