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Стало известно время начала матчей третьего тура Кубка Казахстана

20 Июля 2021 10:22
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Стало известно время начала матчей третьего тура Кубка Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ПФЛК опубликовала время начала матчей третьего тура группового этапа Кубка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Кубок Казахстана

3-й тур
24 июля (суббота)
18:00* «Кызыл-Жар СК» — «Ордабасы»
19:00 «Кайрат» — «Туран»
20:00 «Атырау» — «Тараз»
21:00 «Актобе» — «Кайсар»

25 июля (воскресенье)
19:00 «Шахтер» — СДЮСШОР № 8
20:00 «Каспий» — «Жетысу»
21:00 «Тобол» — «Мактаарал»
21:00 «Астана» — «Акжайык»
* во всех матчах указано столичное время.


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