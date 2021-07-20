Стало известно время начала матчей третьего тура Кубка Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ПФЛК опубликовала время начала матчей третьего тура группового этапа Кубка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кубок Казахстана

3-й тур

24 июля (суббота)

18:00* «Кызыл-Жар СК» — «Ордабасы»

19:00 «Кайрат» — «Туран»

20:00 «Атырау» — «Тараз»

21:00 «Актобе» — «Кайсар»



25 июля (воскресенье)

19:00 «Шахтер» — СДЮСШОР № 8

20:00 «Каспий» — «Жетысу»

21:00 «Тобол» — «Мактаарал»

21:00 «Астана» — «Акжайык»

* во всех матчах указано столичное время.