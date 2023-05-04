Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Стало известно время начала боя Жана Кособуцкого с нокаутером в США

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Мая 2023, 14:39
Стало известно время начала боя Жана Кособуцкого с нокаутером в США Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 июля в Толедо (штат Огайо, США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок между непобежденными супертяжеловесами, представителем Казахстана Жаном Кособуцким (19-0, 18 КО) и местным нокаутером Джаредом Андерсоном (14-0, 14 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По времени Казахстана событие пройдет утром в воскресенье 2 июля. Время начала шоу — 08:00 по Астане.

В соглавном бою карда пройдет еще одна супертяжелая дуэль: россиянин Арсланбек Махмудов (16-0, 15 KO) встретится с нигерийцем Рафаэлем Акпеджиори (15-0, 14 KO). Также на ринг в этот вечер выйдут местные проспекты.

Напомним, что свой предыдущий бой Жан Кособуцкий провел в ноябре прошлого года — нокаутировал в Оберхаузене (Германия) немецкого боксера Хуссейна Мухамеда (17-1, 14 КО).


Спорт   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу