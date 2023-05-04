Стало известно время начала боя Жана Кособуцкого с нокаутером в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 июля в Толедо (штат Огайо, США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок между непобежденными супертяжеловесами, представителем Казахстана Жаном Кособуцким (19-0, 18 КО) и местным нокаутером Джаредом Андерсоном (14-0, 14 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По времени Казахстана событие пройдет утром в воскресенье 2 июля. Время начала шоу — 08:00 по Астане.

В соглавном бою карда пройдет еще одна супертяжелая дуэль: россиянин Арсланбек Махмудов (16-0, 15 KO) встретится с нигерийцем Рафаэлем Акпеджиори (15-0, 14 KO). Также на ринг в этот вечер выйдут местные проспекты.

Напомним, что свой предыдущий бой Жан Кособуцкий провел в ноябре прошлого года — нокаутировал в Оберхаузене (Германия) немецкого боксера Хуссейна Мухамеда (17-1, 14 КО).