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    23:14, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Стало известно, сколько жителей Жамбылской области планируют привить от коронавируса

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О мерах по подготовке к массовой вакцинации против коронавирусной инфекции рассказали в Таразе на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев напомнил, в Казахстане вакцинацию против коронавирусной инфекции населения в возрасте 18 - 64 лет планируется начать с февраля.

    «Жители нашей области будут привиты двумя видами вакцин - российской и отечественной, - отметил спикер. – В Жамбылской области с населением более 1,1 миллиона жителей проживают 659 722 человека в возрасте от 18 до 64 лет. С учетом противопоказаний и отказов, а можно вычесть 10% таковых, вакцинации подлежат 593 700 человек».

    В феврале первой партией вакцины «Российский спутник V» планируется привить 5 000 жителей, с марта по июнь – 95 000 жителей. Остальных 493 700 жителей области планируется вакцинировать отечественными вакцинами, пояснил Асет Калиев.

    «Для введения вакцины необходимо 1 187 400 штук самозакрепляющихся шприцев объемом 0,5 мл. Для проведения вакцинации населения планируется направить средства в размере 2,5 млрд тенге на приобретение вакцин и шприцев в необходимом объеме. На базе действующих прививочных пунктов медицинских организаций области управлением здравоохранения области за счет средств местного бюджета подана заявка на приобретение 20-ти морозильных камер объемом 180 литров (18 - 40 градусов) на 9,8 млн тенге и 35 термоконтейнеров на 3,7 млн тенге. Обучение прошли 40 медицинских работников. Результаты закупочного конкурса запланированы на 27 января, срок предполагаемой поставки - 12 февраля», - рассказал руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Жамбылская область
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