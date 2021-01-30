Стало известно, сколько жителей Жамбылской области планируют привить от коронавируса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О мерах по подготовке к массовой вакцинации против коронавирусной инфекции рассказали в Таразе на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев напомнил, в Казахстане вакцинацию против коронавирусной инфекции населения в возрасте 18 - 64 лет планируется начать с февраля.



«Жители нашей области будут привиты двумя видами вакцин - российской и отечественной, - отметил спикер. – В Жамбылской области с населением более 1,1 миллиона жителей проживают 659 722 человека в возрасте от 18 до 64 лет. С учетом противопоказаний и отказов, а можно вычесть 10% таковых, вакцинации подлежат 593 700 человек».

В феврале первой партией вакцины «Российский спутник V» планируется привить 5 000 жителей, с марта по июнь – 95 000 жителей. Остальных 493 700 жителей области планируется вакцинировать отечественными вакцинами, пояснил Асет Калиев.

«Для введения вакцины необходимо 1 187 400 штук самозакрепляющихся шприцев объемом 0,5 мл. Для проведения вакцинации населения планируется направить средства в размере 2,5 млрд тенге на приобретение вакцин и шприцев в необходимом объеме. На базе действующих прививочных пунктов медицинских организаций области управлением здравоохранения области за счет средств местного бюджета подана заявка на приобретение 20-ти морозильных камер объемом 180 литров (18 - 40 градусов) на 9,8 млн тенге и 35 термоконтейнеров на 3,7 млн тенге. Обучение прошли 40 медицинских работников. Результаты закупочного конкурса запланированы на 27 января, срок предполагаемой поставки - 12 февраля», - рассказал руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев.