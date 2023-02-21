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    14:16, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    Стало известно, сколько получают самые высокооплачиваемые игроки сборной Казахстана в КХЛ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Некоторые хоккеисты сборной Казахстана вошли в топ самых дорогих игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации источника российского портала «Спорт-Экспресс», Даррен Диц (ЦСКА Москва) на сегодняшний день зарабатывает 70 млн рублей в год (418,07 млн тенге), Джесси Блэкер («Автомобилист») и Никита Михайлис («Барыс») получают по 50 млн рублей (298,62 млн тенге), Кертис Волк («Автомобилист») – 45 млн рублей (268,76 млн тенге), Виктор Сведберг («Авангард») – 40 млн рублей (238,90 млн тенге), Алексей Маклюков («Металлург») – 35 млн рублей (209,04 млн тенге), Роман Старченко («Спартак») – 25 млн рублей (149,31 млн тенге), Валерий Орехов («Адмирал») – 20 млн рублей (119,45 млн тенге).

    Ранее были названы зарплаты самых дорогих игроков «Барыса» после худшего сезона КХЛ.

    Фото: sports.kz


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