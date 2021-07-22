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Стало известно расписание выступлений казахстанских теннисистов на Олимпиаде

22 Июля 2021 21:23
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Стало известно расписание выступлений казахстанских теннисистов на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание первого игрового дня Олимпиады-2020 в Токио, матчи начнутся 24-го июня в 05:00 по московскому времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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На центральном корте выступят казахстанские спортсмены Александр Бублик и Зарина Дияс, которым будут противостоять Даниил Медведев и Барбора Крейчикова соответственно.

Парное выступление Бублика с соотечественником Андреем Голубевым состоится состоится четвертым запуском на восьмом корте. А Елена Рыбакина в первом круге выступит против австралийской теннисистки Саманты Стосур, их встреча пройдет на втором корте вторым запуском.

Напомним, cегодня, 22 июля, в Токио состоялась жеребьевка в соревнованиях по боксу. По ее итогам казахстанские боксеры узнали имена первых соперников. Также стало известно расписание соревнований казахстанских дзюдоистов и таэкондистов на Олимпиаде.

В свою очередь, команда Казахстана по велоспорту на шоссе приступила к тренировкам в Токио.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта. 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.




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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада   #Патриотизм  
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