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Стало известно расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 7 августа

6 Августа 2021 17:55
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Стало известно расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 7 августа

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в пяти видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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04:00 - Легкая атлетика. Марафон. Женщины. Финал

Жанна Мамажанова
11:00 - Каратэ. Женщины. Квалификация
+61 кг. Софья Берульцева
11:00 - Каратэ. Мужчины. Квалификация
+75 кг. Данияр Юлдашев
11:42 - Современное пятиборье. Мужчины
Павел Ильяшенко
12:48 - Велотрек. Кейрин. Мужчины. Квалификация
Сергей Пономарев
15:45 - Вольная борьба. Мужчины. Утешительный поединок
65 кг. Даулет Ниязбеков.
Напомним, казахстанские спортсмены завоевали на Олимпиаде-2020 в Токио семь медалей: все — бронзовые.




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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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