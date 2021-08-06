Стало известно расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 7 августа

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в пяти видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

04:00 - Легкая атлетика. Марафон. Женщины. Финал

Жанна Мамажанова+61 кг. Софья Берульцева+75 кг. Данияр ЮлдашевПавел ИльяшенкоСергей Пономарев65 кг. Даулет Ниязбеков.Напомним, казахстанские спортсмены завоевали на Олимпиаде-2020 в Токио семь медалей: все — бронзовые.







