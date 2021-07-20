Стало известно расписание соревнований казахстанских дзюдоистов на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дзюдоисты стартуют на Играх 24 июля. Первой выступит Отгонцэцэг Галбадрах (48 кг), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Расписание соревнований по дзюдо на Олимпиаде в Токио с участием казахстанцев:

24 июля. 15:30 — Отгонцэцэг Галбадрах (48 кг);

24 июля. 16:00 — Елдос Сметов (60 кг);

25 июля. 16:00 — Ерлан Серикжанов (66 кг);

26 июля. 16:00 — Жансай Смагулов (73 кг);

27 июля. 16:00 — Дидар Хамза (81 кг);

28 июля. 15:50 — Ислам Бозбаев (90 кг).

Указано время Нур-Султана.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта. 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.