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Стало известно расписание недели боя Головкин - Мурата

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Апреля 2022, 04:09
Стало известно расписание недели боя Головкин - Мурата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - DAZN опубликовал расписание недели боя Геннадий Головкин - Риота Мурата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четверг, 7 апреля, боксеры проведут пресс-конференцию — она начнется в 11:00 по времени Нур-Султана.

В пятницу, 8 апреля, Головкин и Мурата пройдут обязательную процедуру взвешивания - начало также в 11:00.

Их бой состоится в субботу, 9 апреля, - трансляция вечера бокса начнется в 15:10 по времени Нур-Султана.

На кону будут стоять пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.


Фото: sports.kz


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