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Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Апреля 2023, 07:23
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана Фото: Sports.kz

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание мужского чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

30 апреля состоятся жеребьевка (17:00-18:00 по астанинскому времени) и торжественная церемония открытия турнира (20:00-22:00).

С 1 по 10 мая пройдут предварительные бои: дневная сессия будет начинаться в 14:00, вечерняя сессия — в 19:00.

Полуфинальные бои состоятся 12 мая (15:00-18:00, 19:00-22:30).

13 и 14 мая пройдут финальные поединки (в 18:00).

На ЧМ-2023 по боксу также выступит мужская сборная Казахстана.


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