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Стало известно расписание матчей юношеской сборной Казахстана на турнире в Минске

10 Ноября 2021 22:21
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Стало известно расписание матчей юношеской сборной Казахстана на турнире в Минске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало известно расписание матчей юношеской сборной Казахстана на турнире в Минске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Напомним , хоккейная сборная Казахстана до 17 лет отправилась в Минск, где проведет три матча в рамках «Кубка Президентского клуба».

В связи с Covid-ограничениями команда Словакии не смогла прибыть в столицу Беларуси. Вместо них хозяева выставят резервный состав своей юношеской сборной. Все матчи будут показаны в онлайн-формате.

Представляем Вашему вниманию расписание матчей сборной Казахстана (время Нур-Султана):

- 11 ноября, 20:00 — Беларусь — Казахстан,

- 12 ноября, 16:00 — Россия — Казахстан,

- 13 ноября, 14:00 — Казахстан — МТЗ Юниорская лига.


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