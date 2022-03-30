Стало известно расписание матчей сборной Казахстана в новом сезоне Лиги наций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана сохранила прописку в дивизионе С Лиги наций и узнала расписание своих матчей на сезон-2022/23. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан будет выступать в группе 3, где его соперниками будут Словакия, Беларусь и Азербайджан.

Расписание матчей сборной Казахстана в Лиге наций:

3 июня. Казахстан — Азербайджан

6 июня. Словакия — Казахстан

10 июня. Беларусь — Казахстан

13 июня. Казахстан — Словакия

22 сентября. Казахстан — Беларусь

25 сентября. Азербайджан — Казахстан

Напомним, сборная Казахстана осталась в дивизионе С, победив в двухматчевом противостоянии команду Молдовы (2:2, пен. — 5:4).