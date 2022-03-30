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    10:37, 30 Март 2022 | GMT +6

    Стало известно расписание матчей сборной Казахстана в новом сезоне Лиги наций

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана сохранила прописку в дивизионе С Лиги наций и узнала расписание своих матчей на сезон-2022/23. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстан будет выступать в группе 3, где его соперниками будут Словакия, Беларусь и Азербайджан.

    Расписание матчей сборной Казахстана в Лиге наций:
    3 июня. Казахстан — Азербайджан
    6 июня. Словакия — Казахстан
    10 июня. Беларусь — Казахстан
    13 июня. Казахстан — Словакия
    22 сентября. Казахстан — Беларусь
    25 сентября. Азербайджан — Казахстан

    Напомним, сборная Казахстана осталась в дивизионе С, победив в двухматчевом противостоянии команду Молдовы (2:2, пен. — 5:4).


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