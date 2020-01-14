Стало известно расписание матчей сборной Казахстана по хоккею в отборе на Олимпиаду-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея опубликовала составы всех отборочных групп на Олимпиаду-2022 в Пекине, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана попала в группу H, где встретится с Украиной, Польшей и Голландией. Матчи пройдут с шестого по девятое февраля на «Барыс-Арене» в Нур-Султане.

Шестого февраля подопечные Андрея Скабелки откроют отборочный раунд для себя матчем с Украиной, седьмого сыграют с Голландией, а девятого встретятся с Польшей.

Сборной Казахстана необходимо занять первое место в группе, чтобы пройти в финальный этап, который состоится с 27 по 30 августа в Словакии, Норвегии и Латвии.



Расписание всех матчей группы H выглядит следующим образом:



6 февраля:

15:00 (по времени Нур-Султана) Польша — Голландия;

19:30 Украина — Казахстан.

7 февраля:

15:00 Польша — Украина;

19:30 Казахстан — Голландия.

9 февраля:

13:00 Голландия — Украина;

17:00 Казахстан — Польша.