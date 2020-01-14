Стало известно расписание матчей сборной Казахстана по хоккею в отборе на Олимпиаду-2022
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея опубликовала составы всех отборочных групп на Олимпиаду-2022 в Пекине, сообщает Sports.kz.
Сборная Казахстана попала в группу H, где встретится с Украиной, Польшей и Голландией. Матчи пройдут с шестого по девятое февраля на «Барыс-Арене» в Нур-Султане.
Шестого февраля подопечные Андрея Скабелки откроют отборочный раунд для себя матчем с Украиной, седьмого сыграют с Голландией, а девятого встретятся с Польшей.
Сборной Казахстана необходимо занять первое место в группе, чтобы пройти в финальный этап, который состоится с 27 по 30 августа в Словакии, Норвегии и Латвии.
Расписание всех матчей группы H выглядит следующим образом:
6 февраля:
15:00 (по времени Нур-Султана) Польша — Голландия;
19:30 Украина — Казахстан.
7 февраля:
15:00 Польша — Украина;
19:30 Казахстан — Голландия.
9 февраля:
13:00 Голландия — Украина;
17:00 Казахстан — Польша.
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