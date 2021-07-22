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Стало известно расписание матчей Кубка Казахстана по хоккею

22 Июля 2021 14:26
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Стало известно расписание матчей Кубка Казахстана по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обнародовано расписание матчей предстоящего Кубка Казахстана по хоккею, который пройдёт в Алматы с 17 по 25 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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За престижный трофей будут бороться 12 коллективов, представляющих Pro Hokei Ligasy. Они были разделены на две группы согласно рейтингу прошлого сезона. По итогам предварительного этапа в плей-офф выйдут по две команды из каждой группы, которые встретятся в полуфиналах. Победители этих пар в очном поединке разыграют Кубок Казахстана. Решающий матч турнира состоится 25 августа.

Группа «А»

Арлан (Кокшетау)
Торпедо (Усть-Каменогорск)
ХК Темиртау (Темиртау)
Кулагер (Петропавловск)
Горняк (Рудный)
Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)

Группа «В»

Сарыарка (Караганда)
Номад (Астана)
Бейбарыс (Атырау)
ХК Алматы (Алматы)
Иртыш (Павлодар)
ХК Актобе (Актобе)

Расписание турнира

Предварительный раунд

17 августа

12:00. Бейбарыс - Иртыш
12:00. Арлан - Кулагер
15:45. Номад - Актобе
15:45. Торпедо - Горняк
19:30. Сарыарка - Алматы
19:30. Темиртау - Алтай-Торпедо

18 августа

15:00. Алтай-Торпедо - Торпедо
15:30. Иртыш - Номад
19:00. Кулагер - Темиртау
19:30. Алматы - Бейбарыс

19 августа

16:30. Горняк - Арлан
19:30. Актобе - Сарыарка

20 августа

12:00. Иртыш - Актобе
12:00. Кулагер - Торпедо
15:45. Сарыарка - Бейбарыс
15:45. Арлан - Темиртау
19:30. Алматы - Номад
19:30. Алтай-Торпедо - Горняк

21 августа

16:30. Темиртау - Торпедо
19:30. Бейбарыс - Номад

22 августа

15:00. Горняк - Кулагер
15:30. Иртыш - Сарыарка
19:00. Алтай-Торпедо - Арлан
19:30. Актобе - Алматы

23 августа

12:00. Актобе - Бейбарыс
12:00. Горняк - Темиртау
15:45. Номад - Сарыарка
15:45. Кулагер - Алтай-Торпедо
19:30. Алматы - Иртыш
19:30. Торпедо - Арлан

Плей-офф

24 августа

15:30. А1 - Б2
19:30. Б1 - А2

24 августа

19:30. Финал


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