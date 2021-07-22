Стало известно расписание матчей Кубка Казахстана по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обнародовано расписание матчей предстоящего Кубка Казахстана по хоккею, который пройдёт в Алматы с 17 по 25 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

За престижный трофей будут бороться 12 коллективов, представляющих Pro Hokei Ligasy. Они были разделены на две группы согласно рейтингу прошлого сезона. По итогам предварительного этапа в плей-офф выйдут по две команды из каждой группы, которые встретятся в полуфиналах. Победители этих пар в очном поединке разыграют Кубок Казахстана. Решающий матч турнира состоится 25 августа.

Группа «А»

Арлан (Кокшетау)

Торпедо (Усть-Каменогорск)

ХК Темиртау (Темиртау)

Кулагер (Петропавловск)

Горняк (Рудный)

Алтай-Торпедо (Усть-Каменогорск)

Группа «В»

Сарыарка (Караганда)

Номад (Астана)

Бейбарыс (Атырау)

ХК Алматы (Алматы)

Иртыш (Павлодар)

ХК Актобе (Актобе)

Расписание турнира

Предварительный раунд

17 августа

12:00. Бейбарыс - Иртыш

12:00. Арлан - Кулагер

15:45. Номад - Актобе

15:45. Торпедо - Горняк

19:30. Сарыарка - Алматы

19:30. Темиртау - Алтай-Торпедо

18 августа

15:00. Алтай-Торпедо - Торпедо

15:30. Иртыш - Номад

19:00. Кулагер - Темиртау

19:30. Алматы - Бейбарыс

19 августа

16:30. Горняк - Арлан

19:30. Актобе - Сарыарка

20 августа

12:00. Иртыш - Актобе

12:00. Кулагер - Торпедо

15:45. Сарыарка - Бейбарыс

15:45. Арлан - Темиртау

19:30. Алматы - Номад

19:30. Алтай-Торпедо - Горняк

21 августа

16:30. Темиртау - Торпедо

19:30. Бейбарыс - Номад

22 августа

15:00. Горняк - Кулагер

15:30. Иртыш - Сарыарка

19:00. Алтай-Торпедо - Арлан

19:30. Актобе - Алматы

23 августа

12:00. Актобе - Бейбарыс

12:00. Горняк - Темиртау

15:45. Номад - Сарыарка

15:45. Кулагер - Алтай-Торпедо

19:30. Алматы - Иртыш

19:30. Торпедо - Арлан

Плей-офф

24 августа

15:30. А1 - Б2

19:30. Б1 - А2

24 августа

19:30. Финал