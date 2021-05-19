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Стало известно расписание матчей команды Казахстана на ЧМ по хоккею
19 Мая 2021 16:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано расписание игр с участием казахстанских спортсменов на чемпионате мира по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz .
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Через три дня, 22 мая, команда Казахстана по хоккею проведет первый матч в рамках чемпионата мира в элитном дивизионе в Латвии.
Казахстан на ЧМ представлен в группе B. Ее также составляют США, Германия, Финляндия, Италия, Норвегия, Латвия, Канада.
22 мая. Латвия – Казахстан
23 мая. Казахстан – Финляндия
25 мая. США – Казахстан
26 мая. Казахстан – Германия
28 мая. Казахстан – Канада
29 мая. Италия – Казахстан
31 мая. Норвегия – Казахстан
В плей-офф из группы выходят четыре команды.
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