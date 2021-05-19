Стало известно расписание матчей команды Казахстана на ЧМ по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано расписание игр с участием казахстанских спортсменов на чемпионате мира по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz .

Через три дня, 22 мая, команда Казахстана по хоккею проведет первый матч в рамках чемпионата мира в элитном дивизионе в Латвии.

Казахстан на ЧМ представлен в группе B. Ее также составляют США, Германия, Финляндия, Италия, Норвегия, Латвия, Канада.

22 мая. Латвия – Казахстан

23 мая. Казахстан – Финляндия

25 мая. США – Казахстан

26 мая. Казахстан – Германия

28 мая. Казахстан – Канада

29 мая. Италия – Казахстан

31 мая. Норвегия – Казахстан

В плей-офф из группы выходят четыре команды.

