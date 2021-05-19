+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 426.05 EUR 520.46
RUB 5.78 CNY 66.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стало известно расписание матчей команды Казахстана на ЧМ по хоккею

19 Мая 2021 16:30
Поделиться:
Стало известно расписание матчей команды Казахстана на ЧМ по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано расписание игр с участием казахстанских спортсменов на чемпионате мира по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz .

Новости по теме
Об открытии кружков в шаговой доступности рассказали в Минкультуры
Около 38% казахстанских детей и подростков уже охвачены спортивными секциями Открытый чемпионат по плаванию проходит в Нур-Султане Голубев вышел в четвертьфинал парного турнира серии «Мастерс» в Женеве

Через три дня, 22 мая, команда Казахстана по хоккею проведет первый матч в рамках чемпионата мира в элитном дивизионе в Латвии.

Казахстан на ЧМ представлен в группе B. Ее также составляют США, Германия, Финляндия, Италия, Норвегия, Латвия, Канада.

22 мая. Латвия – Казахстан

23 мая. Казахстан – Финляндия

25 мая. США – Казахстан

26 мая. Казахстан – Германия

28 мая. Казахстан – Канада

29 мая. Италия – Казахстан

31 мая. Норвегия – Казахстан

В плей-офф из группы выходят четыре команды.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Об открытии кружков в шаговой доступности рассказали в Минкультуры
Около 38% казахстанских детей и подростков уже охвачены спортивными секциями
Открытый чемпионат по плаванию проходит в Нур-Султане
Голубев вышел в четвертьфинал парного турнира серии «Мастерс» в Женеве
Популярное
1 Град и дожди с грозами ожидаются 19 мая в Казахстане
2 Четырех без вести пропавших нашли в Карагандинской области
3 Глава МОН сообщил о предстоящих изменениях в аттестации организаций образования
4 Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности
5 Проект «Жаяу»: в пешее путешествие по родному краю отправился карагандинец
Читайте также
Открытый чемпионат по плаванию проходит в Нур-Султане
Голубев вышел в четвертьфинал парного турнира серии «Мастерс» в Женеве
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив