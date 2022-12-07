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Стало известно расписание игр и трансляций четвертьфиналов ЧМ-2022 по футболу

7 Декабря 2022, 03:26
Стало известно расписание игр и трансляций четвертьфиналов ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стало известно расписание четвертьфинальных матчей чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Все четвертьфиналы в прямом эфире покажут телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport» (время начала матчей — по Астане).

9 декабря. 21:00 Хорватия — Бразилия;

10 декабря. 01:00 Нидерланды — Аргентина;

10 декабря. 21:00 Марокко — Португалия;

11 декабря. 01:00 Англия — Франция.

Главным фаворитом ЧМ-2022 является сборная Бразилии, а действующим чемпионом мира — сборная Франции. В 1/8 финала Бразилия разгромила сборную Южной Кореи (4:1), а сборная Франции одержала победу над командой Польши (3:1).

Ранее сообщалось, что сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. А сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. И уже стали известны все пары четвертьфинала ЧМ-2022 по футболу.

А десятки тысяч болельщиков сборной Марокко вышли на улицы Дохи, чтобы отпраздновать первый в истории их сборной выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Также марокканские болельщики празднуют победу своей сборной на Елисейских полях.


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