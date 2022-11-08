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    12:54, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Стало известно расписание боев казахстанских боксеров в полуфинале ЧА-2022

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9 и 10 ноября на чемпионате Азии-2022 по боксу пройдут полуфинальные бои, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В среду, 9 ноября, пройдут полуфиналы у женщин. Расписание боев с участием казахстанок можно посмотреть ниже.

    Дневная сессия (16:00 по астанинскому времени):
    50 кг. Назым Кызайбай — Намики Цукими (Япония)
    54 кг. Жайна Шекербекова — Хуан Сяо Вень (Тайвань)
    66 кг. Мадина Нуршаева — Чой Хон Гюн (Южная Корея)
    +81 кг. Ляззат унгейбаева — Альфия Тараннум Акрам (Индия)

    Вечерняя сессия (21:00):
    48 кг. Алуа Балкибекова — Фарзона Фозилова (Узбекистан)
    52 кг. Жазира Оракбаева — Ринка Киносита (Япония)
    57 кг. Карина Ибрагимова — Нести Петесио (Филиппины)
    70 кг. Дарига Шакимова — Чень Ньень Чинь (Тайвань)
    81 кг. Гульсая Ержан — Тхи Хуонг Нгуен (Вьетнам)

    В четверг, 10 ноября, пройдут полуфиналы у мужчин.

    Расписание боев с участием казахстанцев:

    Дневная сессия (16:00):
    48 кг. Санжар Ташкенбай — Говинд Кумар Сахани (Индия)
    54 кг. Махмуд Сабырхан — Шахзод Музафаров (Узбекистан)
    60 кг. Саматали Тольтаев — Мохаммад Абу Джаджех (Иордания)
    67 кг. Дулат Бекбауов — Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)
    75 кг. Нурканат Райыс — Сейедшахин Мусави (Иран)
    86 кг. Сагындык Тогамбай — Одаи Рияд Адеальхиндави (Иордания)
    +92 кг. Камшыбек Кункабаев — Мухаммад Аброридинов (Таджикистан)

    Вечерняя сессия (21:00):
    51 кг. Сакен Бибосынов — Томоя Цубои (Япония)
    57 кг. Серик Темиржанов — Хуссам Уддин Мохаммед (Индия)
    71 кг. Асланбек Шымбергенов — Бьямберден Отгонбаатар (Монголия)
    80 кг. Нурбек Оралбай — Хуссейн Эйшаиш Иашайш (Иордания)
    92 кг. Айбек Оралбай — Туфан Шарифи (Иран)


    Фото: sports.kz





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