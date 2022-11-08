Стало известно расписание боев казахстанских боксеров в полуфинале ЧА-2022
В среду, 9 ноября, пройдут полуфиналы у женщин. Расписание боев с участием казахстанок можно посмотреть ниже.
Дневная сессия (16:00 по астанинскому времени):
50 кг. Назым Кызайбай — Намики Цукими (Япония)
54 кг. Жайна Шекербекова — Хуан Сяо Вень (Тайвань)
66 кг. Мадина Нуршаева — Чой Хон Гюн (Южная Корея)
+81 кг. Ляззат унгейбаева — Альфия Тараннум Акрам (Индия)
Вечерняя сессия (21:00):
48 кг. Алуа Балкибекова — Фарзона Фозилова (Узбекистан)
52 кг. Жазира Оракбаева — Ринка Киносита (Япония)
57 кг. Карина Ибрагимова — Нести Петесио (Филиппины)
70 кг. Дарига Шакимова — Чень Ньень Чинь (Тайвань)
81 кг. Гульсая Ержан — Тхи Хуонг Нгуен (Вьетнам)
В четверг, 10 ноября, пройдут полуфиналы у мужчин.
Расписание боев с участием казахстанцев:
Дневная сессия (16:00):
48 кг. Санжар Ташкенбай — Говинд Кумар Сахани (Индия)
54 кг. Махмуд Сабырхан — Шахзод Музафаров (Узбекистан)
60 кг. Саматали Тольтаев — Мохаммад Абу Джаджех (Иордания)
67 кг. Дулат Бекбауов — Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)
75 кг. Нурканат Райыс — Сейедшахин Мусави (Иран)
86 кг. Сагындык Тогамбай — Одаи Рияд Адеальхиндави (Иордания)
+92 кг. Камшыбек Кункабаев — Мухаммад Аброридинов (Таджикистан)
Вечерняя сессия (21:00):
51 кг. Сакен Бибосынов — Томоя Цубои (Япония)
57 кг. Серик Темиржанов — Хуссам Уддин Мохаммед (Индия)
71 кг. Асланбек Шымбергенов — Бьямберден Отгонбаатар (Монголия)
80 кг. Нурбек Оралбай — Хуссейн Эйшаиш Иашайш (Иордания)
92 кг. Айбек Оралбай — Туфан Шарифи (Иран)
Фото: sports.kz