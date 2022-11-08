Стало известно расписание боев казахстанских боксеров в полуфинале ЧА-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9 и 10 ноября на чемпионате Азии-2022 по боксу пройдут полуфинальные бои, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В среду, 9 ноября, пройдут полуфиналы у женщин. Расписание боев с участием казахстанок можно посмотреть ниже.

Дневная сессия (16:00 по астанинскому времени):

50 кг. Назым Кызайбай — Намики Цукими (Япония)

54 кг. Жайна Шекербекова — Хуан Сяо Вень (Тайвань)

66 кг. Мадина Нуршаева — Чой Хон Гюн (Южная Корея)

+81 кг. Ляззат унгейбаева — Альфия Тараннум Акрам (Индия)

Вечерняя сессия (21:00):

48 кг. Алуа Балкибекова — Фарзона Фозилова (Узбекистан)

52 кг. Жазира Оракбаева — Ринка Киносита (Япония)

57 кг. Карина Ибрагимова — Нести Петесио (Филиппины)

70 кг. Дарига Шакимова — Чень Ньень Чинь (Тайвань)

81 кг. Гульсая Ержан — Тхи Хуонг Нгуен (Вьетнам)

В четверг, 10 ноября, пройдут полуфиналы у мужчин.

Расписание боев с участием казахстанцев:

Дневная сессия (16:00):

48 кг. Санжар Ташкенбай — Говинд Кумар Сахани (Индия)

54 кг. Махмуд Сабырхан — Шахзод Музафаров (Узбекистан)

60 кг. Саматали Тольтаев — Мохаммад Абу Джаджех (Иордания)

67 кг. Дулат Бекбауов — Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)

75 кг. Нурканат Райыс — Сейедшахин Мусави (Иран)

86 кг. Сагындык Тогамбай — Одаи Рияд Адеальхиндави (Иордания)

+92 кг. Камшыбек Кункабаев — Мухаммад Аброридинов (Таджикистан)

Вечерняя сессия (21:00):

51 кг. Сакен Бибосынов — Томоя Цубои (Япония)

57 кг. Серик Темиржанов — Хуссам Уддин Мохаммед (Индия)

71 кг. Асланбек Шымбергенов — Бьямберден Отгонбаатар (Монголия)

80 кг. Нурбек Оралбай — Хуссейн Эйшаиш Иашайш (Иордания)

92 кг. Айбек Оралбай — Туфан Шарифи (Иран)

Фото: sports.kz











