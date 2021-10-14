Стало известно положение «Барыса» на Востоке КХЛ после разгрома от «Авангарда»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «Барыс» начал свою выездную серию чемпионата КХЛ с разгромного поражения омскому «Авангарду» со счетом 1:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Проиграв «ястребам», астанчане все также имеют в активе 14 очков, что на данный момент позволяет им сохранить за собой восьмое место Востока. На седьмом месте находится «Нефтехимик», который имеет также 14 баллов, но и еще игру в запасе. На девятом и десятом месте «барсов» пытаются догнать «Сибирь» и «Амур», у которых по 13 баллов, при чем у «снежков» также имеется еще один матч.

Отметим, у аутсайдеров конференции «Адмирала» и «Куньлунь Ред Стар» по 11 очков, они занимают две последние строчки в таблице.