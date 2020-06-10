Стало известно, почему здание суда Алматинской области закрыли на карантин

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане у 9 судей Алматинской области выявлен коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«...К сожалению, у девятерых судей областного суда при тестировании подтверждено наличие инфекции COVID-19. Мои коллеги находятся под наблюдением врачей, в условиях изоляции. Карантин объявлен с 8 по 19 июня 2020 года (...). Для исключения распространения коронавирусной инфекции здание Алматинского областного суда закрыто. Все сотрудники областного суда изолированы на семидневный домашний карантин. Основная часть сотрудников переведена на удаленный формат работы в онлайн режиме. Рассмотрение судебных дел отложено на поздние сроки. Все сотрудники суда 9 июня прошли тестирование. Помещения суда подверглись дважды санитарной обработке. Приняты и другие меры», - рассказал председатель облсуда Елис Абдыкадыров.

Между тем, районные суды продолжают работу в штатном режиме, с соблюдением строгих карантинных мер. Усилены санитарно-эпидемиологические требования, судебные заседания рассматриваются в дистанционном режиме, запрещено посещение зданий судов, вся корреспонденция принимается только в электронном виде. Председателям судов рекомендовано выполнять предписания санитарных врачей на местах.

«В настоящее время, на период карантина, областным судом безотлагательно рассматриваются материалы по статье 107 Уголовно–процессуального кодекса, т.е. обжалование, принесение ходатайства прокурора на постановления следственного судьи. Все остальные дела, находящиеся в производстве судей областного суда, приостановлены, отложены. Заинтересованные стороны об этом извещены. Пользуясь случаем, прошу жителей области, коллег, строго и неукоснительно, осознанно, выполнять рекомендации санитарных врачей. Желаю коллегам скорейшего выздоровления, ждем на работе», - добавил Е.Абдыкадыров.

Ранее сообщалось, что здание облсуда в Талдыкоргане закрыто на карантин.







