Стало известно, почему комары и мошки атаковали Казахстан

После паводков казахстанцев ждет новая проблема. Это полчища комаров и мошки. Лужи, которые остались после ухода «большой воды», сырые подвалы, затопленная пойма — райское местечко для кровососущих. Чего опасаться казахстанцам, могут ли комары переносить инфекции, и насколько безопасна дезинфекция для населения, агентству Kazinform рассказал профессор Канат Ахметов, который 20 лет изучает насекомых.

После паводков даже в регионах, жителям которых комары и мошки раньше особо не досаждали, люди запасаются репелентами. В селах на улицу вечером лучше вообще не выходить.

Кому испортят лето

После паводков от нашествия гнуса страдают жители ЗКО. На борьбу с кровососущими здесь выделено всего 105 млн тенге. Этой суммы может не хватить, а до вылета стрекозы еще далеко.

В Уральске после большой воды осталось немало луж, которые прогрелись и стали прекрасным местом для размножения кровососущих. Жители и раньше жаловались на комаров и мошку, а этим летом их будет еще больше. Горожане сталкиваются с аллергической реакцией на укусы, особенно страдают малыши. Сельчане закупились шляпами с антимоскитной сеткой — такой вот летний аксессуар.

Жалуются на кровососущих и жители Атырау. Выйти вечером на прогулку просто невозможно, в соцсетях распространяются кадры, где стены домов просто облеплены кровососущими. На дезинсекционные мероприятия выделено около 90 млн тенге. Конкурс не состоялся из-за проблем с документацией, его объявили повторно. В качестве спонсорской помощи помогли частные фирмы, но этого недостаточно.

Кадр из видео: телеканал KTK

Костанайцы тоже страдают от нашествия гнуса. А в Петропавловске, начиная с 3 мая, началась обработка территорий, затопленных в время паводков. Процесс проходит в три этапа: дезинфекция, дезинсекция и дератизация (борьба с крысами — прим. ред.). Борьбу с гнусом ведут в ночное время. Обрабатывают парки, скверы и улицы.

— Работы проводятся с использованием навесных опрыскивателей, ранцевых мотоопрыскивателей, генераторов горящего тумана, автомашины ДУК, задействованы 16 специалистов. Сроки окончания работ зависят от погодных условий — в случае осадков, ветра время проведения обработки сдвигается, — заверили в отделе ЖКХ

Павлодарцам к нашествию кровососущих не привыкать. Здесь больше пойменных территорий, чем в любой из соседних областей. Если не травить — съедят. Только в этом году на дезинсекционные мероприятия в регионе выделено почти 3 млрд тенге.

Препараты для борьбы с кровососущими распыляют с самолетов, сливают в реку, прибрежные зоны обрабатывают с помощью ранцевых опрыскивателей. Напомним, в этом году из-за погодных условий и большого объема природоохранных попусков сроки проведения обработок против гнуса на территории Павлодарской области скорректировали. В некоторых районах вода в пойме еще стоит.

По данным специалистов, после обработок количество личинок мошки удалось снизить в 11 раз. Жителям областного центра особых проблем кровососущие не доставляют. А вот сельчане из Железинского, Актогайского и Иртышского районов жалуются на тучи мошек. Жители Майского района и Аккулы страдают от комаров. Численность гнуса увеличивается вечером, с приходом домашних животных с лугов. Обработки продолжатся под контролем ученых. Дезинсекционные работы в Павлодарской области завершатся в июле.

Коллаж: Kazinform

Мнение ученого

Профессор Канат Ахметов много лет изучает кровососущих, он точно знает, почему после паводков комаров стало так много, и откуда в наших широтах появилась «турецкая» мошка.

По словам специалиста, личинки комаров развиваются в стоячей воде, а мошка — в проточной. Обычно гнуса много у берегов рек, но, оказывается, в ручьях, которые образовались во время паводков, мошка тоже отлично себя чувствует.

— В регионах на западе Казахстана, которые столкнулись с паводками, люди жалуются, что их заедают мошки и комары. Это не секрет. Дело в том, что мошки развиваются не только в проточных водоемах — в реках, ручьях, даже временные потоки им подходят. Те, которые весной образовались и исчезли через 15-20 дней. В них могут развиваться мошки. Большое количество гнуса после паводков с этим и связано. Но это только одна из причин. У нас есть реки Урал (Жайык), от Атырау недалеко Волга и ее Устье, еще есть река Сырдарья, где я когда-то работал над сокращением численности гнуса, Тобол и его притоки — тоже места выплода мошек, — отметил профессор Канат Ахметов.

Фото: СЦК

По его словам, когда паводки ушли, осталось много непроточных водоемов, мест, где идет развитие комаров. В глубине они не обитают, только по береговой зоне.

Он рассказал, как «большая вода» и разлив Иртыша, который последовал за этим в Павлодаре, мог сказаться на количестве гнуса.

— Павлодар расположен на Иртыше, это крупная водная артерия. Поэтому проблема гнуса в Павлодаре и в селах, расположенных по берегам реки, во многом зависит от паводков, от разлива. Но каждый год уникален. В понятие гнус входят представители так называемых двукрылых: мошки, комары, мокрецы, слепни. В Павлодарской области это, прежде всего, мошка и комар. Осенью в регионе шли дожди, зима была снежная, потом паводки, в этом году мест для выплода комаров достаточно. Пойма затоплена на 90%, в прошлом году она была затоплена на 30%, — пояснил ученый.

Он отметил, что после того, как Иртыш вошел в русло, остались неглубокие «зеркала». А комары, как известно, развиваются в стоячей воде.

— До разлива были талые воды, снег растаял, и тоже появились небольшие непроточные и быстро прогреваемые водоемы. Чтобы не допустить нашествия комаров, обработку начали в апреле. До сегодняшнего дня выплод комаров продолжается, но мы постоянно отслеживаем ситуацию. Поскольку Иртыш разливается достаточно широко, пойму в 20 км пешком не обработать. Поэтому против комаров проводятся авиаобработки. Последние авиаобработки поймы проходили буквально на днях. Это дает эффект. Но учитывайте: если у города Павлодара и выше Иртыш уже находится в русле, ниже по течению еще стоит вода. Пойма еще сомкнута с основным руслом, — подчеркнул эксперт.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Для сравнения, в 2000-х годах, когда работа не проводилась, возле Павлодара фиксировали 6 тысяч личинок на квадратный дециметр. Сегодня показаниями к обработкам считаются — 1 тысяча личинок.

— Что касается мошек, раз в регионе есть Иртыш, то мошки здесь будут развиваться. В нашем случае основной целью дезинсекционных работ является не полное истребление всех кровососов, в том числе и мошек, а снижение их численности до 80%. Эффективно сдержать их численность можно только, когда они сконцентрированы в одном месте. Бывает это на личиночной стадии. Но травить их химическими препаратами нельзя: Иртыш — крупный водохозяйственный водоем, мы пьем из него воду, снабжаем Центральный Казахстан через канал имени Сатпаева. Поэтому борьбу с мошкой ведут с помощью биологической обработки — бактериального препарата. Он не вредит экосистеме. Препарат хороший, при правильной и своевременной обработке дает эффективность больше 80-90%. Тогда у нас остаются вылетевшие 15-20%, и по периметру населенных пунктов проводится барьерная обработка с использованием химических препаратов, — отметил спикер.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Комары могут мигрировать и переносить инфекции

Профессор рассказал на какое расстояние могут перелетать комары.

— Существуют так называемые пассивные заносы: ветром комаров может переносить на десятки километров. В той же Павлодарской области в основном это западные и юго-западные ветра: комаров заносит со степных территорий, где снега в этом году было много. Еще один фактор: в селах многие держат скот, который пасут в степи. Естественно, там есть гнус. Вечером вместе со скотом кровососущие тоже приходят в село, — сказал Канат Ахметов.

Кроме того, ученый отметил, что виды комаров и мошек могут меняться в связи с изменениями климата.

— В нашем регионе по последним данным водится 6 видов мошки, в разные годы это количество менялось. Сейчас в Павлодарской области появился вид мошек, который ранее регистрировался значительно южнее, на широте Турции. Уже есть молекулярно-генетические исследования этого вида. Он также обнаружен на Оби, в Новосибирске. Из-за изменения климата более южные виды проникают на нашу территорию, постепенно поднимаясь в высокие широты. Комаров на нашей территории — 21 вид, — проинформировал спикер.

— Приведу другой пример, как меняется биоразнообразие. Я изучаю гельминтов. Раньше у всех перелетных птиц, которые появились и выросли на территории павлодарского региона, я находил определенные виды паразитов. 7-8 лет назад ситуация изменилась. Связываю с тем, что промежуточные хозяева — стрекозы — начали массовый выплод делать позже. То есть те самые паразиты не вошли в питание птиц, пока они были птенцами.

Самое неприятное это то, что комары могут переносить инфекции.

— Именно поэтому отслеживать биоразнообразие гнуса очень важно. Например, в Волгоградской области России у комаров обнаружен вирус лихорадки Денге, которая изначально обнаружена на африканском континенте, потом так называемый полосатый комар, который существует в Европе, стал переносчиком. Сейчас он дошел почти до границ Казахстана. То есть отслеживать кровососущих и заниматься дезинсекцией нужно не только, чтобы создать людям комфортные условия для жизни и отдыха, это еще и профилактика инфекционных заболеваний. Еще один пример: в Павлодарской области обитает род малярийных комаров. Стоит появиться человеку больному малярией, и мгновенно комары разнесут инфекцию дальше. Есть данные, что в 30-50-х годах прошлого столетия в Павлодаре малярия была. Мой отец тоже болел, — рассказал профессор.

Коллаж: Kazinform

Он добавил, что у города Павлодар и Аксу, и в других регионах учеными определены основные популяции малярийных комаров. То есть ученые знают где и на каких водоемах они обитают.

Еще один вопрос — вопрос привыкания инсектов к травящим препаратам.

— Каждые 3 года химические препараты надо менять, поскольку появляются отдельные особи, которые к ним устойчивы. Эти особи в дальнейшем дают потомство, которое тоже не погибает от воздействия данного вещества. С биологическими препаратами ситуация совсем другая. К бактериальному препарату у гнуса нет привыкания. К слову, комар живет 20 дней, мошки — около недели. Каждые 7-10 дней генерации сменяются, — пояснил комаровед.

По словам профессора, личинки комаров во время паводков могло принести в населенные пункты, в дома, где долго стояла вода. Если есть возможность развиваться, гнус будет развиваться. В городах есть так называемые подвальные комары. В сыром помещении они прекрасно живут и зимой выплод идет. Поэтому надо содержать подвалы в надлежащем состоянии, проводить обработки, чтобы кровососущие не досаждали жильцам.

В целом, по мнению экспертов, очень важно отслеживать популяцию и биоразнообразие гнуса. В этом году масштабные паводки не только принесли огромный ущерб населению и государству, но и увеличили масштаб такой проблемы, как комары. Увеличение популяции и видов комаров в Казахстане несет в себе определенные угрозы. Поэтому важно проводить соотвествующие профилактические меры на всех уровнях.