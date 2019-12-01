Стало известно, почему «Канело» отказывается от трилогии с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт авторитетного издания Boxingnews24.com Шон Джонс уверен, что мексиканский боксер Сауль Альварес не соглашается на третий бой с Геннадием Головкиным из-за большого страха к казахстанцу и риска упасть в тяжелый нокаут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Существует твердое убеждение, что «Канело» прямо сейчас уклоняется от новой встречи с Головкиным из-за страха быть нокаутированным или серьезно избитым, как это было в их втором сражении.

«Канело« не смог доказать, что является лучшим бойцом, чем Головкин. Во всяком случае, второй поединок между ними показал, что они равны. Совершенно неважно, что Альварес моложе Головкина на восемь лет. В данном случае возраст «Канело» не может совладать с силой удара GGG и его техническими навыками бокса», — заявил Джонс.