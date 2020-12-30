Стало известно об организации боя Геннадия Головкина с непобежденным чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Влиятельный в мире бокса функционер Эдди Хирн рассчитывает устроить в 2021 году объединительный поединок в среднем весе (до 72,6 кг) между 38-летним чемпионом мира IBF Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) из Казахстана и 32-летним американским обладателем пояса WBO Деметриусом Андраде (29-0, 18 КО). Такую весть он сообщил в эфире Sirius XM Boxing, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Буду говорить об этом с DAZN, — рассказал глава Matchroom Boxing. — Скажу им: «У вас контракт с Андраде, и контракт с Головкиным. Давайте сведём их в одном ринге».

Больше ничего об этом промоутер не добавил.

18 декабря Головкин отстоял титул, победив Шеремету досрочно — Камил не смог продолжить бой после 7-го раунда.

Андраде выступал аж в январе: в 9-м раунде остановил в безнадёжном мисматче Люка Килэра. Месяц назад он должен был выйти на бой против Дасти Эрнандеса-Харрисона, но поединок не состоялся.