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Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – «Канело»
7 Июля 2022 11:12

Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – «Канело». Поединок мексиканца Сауля «Канело» Альвареса и казахстанского боксера Геннадия Головкина состоится рано утром 18 сентября по времени Нур-Султана. Ориентировочное время начала боя – 9:00, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.ru.

На кону будут стоять пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

Информации о показе поединка на территории Казахстана пока нет. При этом все последние бои Головкина были показаны на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».

Этот бой станет третьим в истории противостояния казахстанца и мексиканца. Первый завершился ничьей, во втором судьи отдали победу «Канело».


Фото: i.pinimg.com
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