11:39
7 Июля 2022 11:12
Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – «Канело»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – «Канело». Поединок мексиканца Сауля «Канело» Альвареса и казахстанского боксера Геннадия Головкина состоится рано утром 18 сентября по времени Нур-Султана. Ориентировочное время начала боя – 9:00, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.ru.
На кону будут стоять пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.
Информации о показе поединка на территории Казахстана пока нет. При этом все последние бои Головкина были показаны на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».
Этот бой станет третьим в истории противостояния казахстанца и мексиканца. Первый завершился ничьей, во втором судьи отдали победу «Канело».
Фото: i.pinimg.com
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