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Стало известно о текущем финансовом положении Jusan Bank

Арайлым Мұрат
28 Марта 2023, 17:53
Стало известно о текущем финансовом положении Jusan Bank

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как известно, в ходе анализа банковского сектора была выявлена непрозрачная схема по изменению структуры владения активами группы «Jusan». Позже суд наложил арест на простые и привилегированные акции Jusan Bank, принадлежащие компании First Heartland Securities. В этой связи Агентство по регулированию и развитию финансового рынка оценило текущее финансовое положение Jusan Bank, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущее финансовое положение Jusan Bank стабильное. По активам среди 23 банков занимает 6-е место. Активы данного банка составляют 2,6 трлн тенге, а его ликвидность – 1,4 трлн тенге. Коэффициенты капитала – 33%, минимальные требования со стороны нашего Агентства - 7,5%», - сказал заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов на брифинге в СЦК.

По его словам, по капиталу и ликвидности положение банка очень хорошее.

Ранее сообщалось, что прокуратура намерена вернуть в Казахстан контроль над группой Jusan. Позже стало известно о том, что суд наложил арест на акции Jusan Bank.


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