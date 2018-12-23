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Стало известно о состоянии упавшей в шахту лифта девушки в Атырау

23 Декабря 2018 18:16 125
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Стало известно о состоянии упавшей в шахту лифта девушки в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В управлении здравоохранения Атырау сообщили о состоянии упавшей в шахту лифта девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение областной больницы. В настоящее время состояние 22-летней местной жительницы стабильное.  Пациентка находится на стационарном лечении в нейротравматологическом отделении Атырауской областной больницы с диагнозом «Закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом мыщелка левого плеча». Имеются обширные ссадины и кровоподтеки спины, поясницы и левого бедра», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Напомним, сообщение о ЧП, которое произошло сегодня в одном из 9-этажных домов микрорайона Авангард, в ДЧС поступило сегодня в 6:05. На место происшествия выехала бригада спасателей. По приезду выяснилось, что девушка упала в шахту лифта. Спасатели извлекли пострадавшую. Она  была доставлена в травматологическое отделение областной больницы.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение, Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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