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Стало известно о состоянии упавшей в шахту лифта девушки в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В управлении здравоохранения Атырау сообщили о состоянии упавшей в шахту лифта девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение областной больницы. В настоящее время состояние 22-летней местной жительницы стабильное. Пациентка находится на стационарном лечении в нейротравматологическом отделении Атырауской областной больницы с диагнозом «Закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом мыщелка левого плеча». Имеются обширные ссадины и кровоподтеки спины, поясницы и левого бедра», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.
Напомним, сообщение о ЧП, которое произошло сегодня в одном из 9-этажных домов микрорайона Авангард, в ДЧС поступило сегодня в 6:05. На место происшествия выехала бригада спасателей. По приезду выяснилось, что девушка упала в шахту лифта. Спасатели извлекли пострадавшую. Она была доставлена в травматологическое отделение областной больницы.
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