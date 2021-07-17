Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-28 в Томской области
«Пострадавшему в ближайшее время будет выполнена операция - металлоостеосинтез», - сообщили в департаменте со ссылкой на главного врача Томской областной клинической больницы Михаила Лукашова.
В департаменте отметили, что состояние девушки, которая также была госпитализирована в одну из больниц, «ближе к удовлетворительному», однако, по прогнозам медиков, ее вскоре выпишут на амбулаторное лечение.
Состояние остальных пассажиров удовлетворительное: в основном они получили небольшие ушибы, сотрясения и черепно-мозговые травмы легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.
Как пояснил журналистам главный внештатный травматолог департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов, полное восстановление пилота займет около двух месяцев. Операцию ему проведут в субботу. Травматолог отметил, что это рядовая операция. Пилот сможет вернуться к своей профессиональной деятельности.
Напомним, ранее сообщалось о том, что пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области.
В этот же день был обнаружен пропавший с радаров самолет Ан-28.