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Стало известно о переговорах Головкина со следующим соперником

3 Декабря 2022, 10:20
Стало известно о переговорах Головкина со следующим соперником

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingscene.com Джейк Донован отметил, что бой мексиканского претендента в среднем весе Хайме Мунгии с чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадием Головкиным в ближайшее время не будет доступен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Накануне стало известно, что Мунгия отказался от проведения санкционированного WBO поединка с другим казахстанским боксером, обладателем титула по их версии Жанибеком Алимханулы.

«Мунгия ранее рассказывал BoxingScene.com о своем желании провести большие бои с чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО) и объединенным чемпионом WBA/IBF Геннадием Головкиным.

Последний вариант кажется крайне маловероятным, поскольку Головкин (42-2-1, 37 КО) обременен двумя обязательными защитами титулов, включая текущие переговоры с первым номером рейтинга IBF Эскивой Фалькао. Победителю, скорее всего, придется затем встретиться с обязательным претендентом и второстепенным чемпионом WBA Эрисланди Ларой в бою, который ранее был заказан, но отсрочен, когда санкционирующие органы согласились позволить Фалькао быть первым в ротации», — пишется в материале.


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