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Стало известно место сборной Казахстана в рейтинге УЕФА

23 Августа 2020 18:17
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Стало известно место сборной Казахстана в рейтинге УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана завершила 2019 год на четвертом месте и по-прежнему находится на данной позиции. Лидирует в рейтинге Испания (2204,047), затем Португалия (2116,631) и замыкает первую тройку Россия (2098,095). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kazfootball.kz.

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Коэффициенты футзальных Национальных сборных УЕФА:

1. Испания – 2204,047 балла;

2. Португалия – 2116,631;

3. Россия – 2098,095;

4. Казахстан – 2073,313;

5. Сербия – 2012,285;

6. Азербайджан – 1990,738;

7. Хорватия – 1958,361;

8. Италия – 1928,482;

9. Украина – 1896,725;

10. Чехия – 1872,788.


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