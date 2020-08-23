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Стало известно место сборной Казахстана в рейтинге УЕФА
23 Августа 2020 18:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана завершила 2019 год на четвертом месте и по-прежнему находится на данной позиции. Лидирует в рейтинге Испания (2204,047), затем Португалия (2116,631) и замыкает первую тройку Россия (2098,095). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kazfootball.kz.
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Коэффициенты футзальных Национальных сборных УЕФА:
1. Испания – 2204,047 балла;
2. Португалия – 2116,631;
3. Россия – 2098,095;
4. Казахстан – 2073,313;
5. Сербия – 2012,285;
6. Азербайджан – 1990,738;
7. Хорватия – 1958,361;
8. Италия – 1928,482;
9. Украина – 1896,725;
10. Чехия – 1872,788.
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