Стало известно место сборной Казахстана в рейтинге ФИФА
На первом месте остается сборная Бразилии, вторые — бельгийцы, замыкает тройку лидеров национальная команда Аргентины.
Сборная Казахстана в обновленном рейтинге поднялась на одну позицию и стала 113-й.
С момента предыдущего выпуска рейтинга подопечные Магомеда Адиева провели два матча в Лиге наций: обыграли дома Беларусь (2:1) и потерпели гостевое поражение от Азербайджана (0:3). В итоге сборная Казахстана возглавила свою турнирную группу.
Рейтинг ФИФА от 6 октября 2022 года:
1 (1). Бразилия — 1841 очков
2 (2). Бельгия — 1816
3 (3). Аргентина — 1773
4 (4). Франция — 1759
5 (5). Англия — 1728
6 (7). Италия — 1726
7 (6). Испания — 1715
8 (8). Нидерланды — 1694
9 (9). Португалия — 1676
10 (10). Дания — 1666
27 (27). Украина — 1536
33 (35). Россия — 1496
77 (77). Узбекистан — 1309
78 (82). Грузия — 1307
93 (92). Армения — 1233
95 (95). Кыргызстан — 1230
97 (96). Беларусь — 1221
108 (109). Таджикистан — 1185
109 (110). Эстония — 1184
113 (114). Казахстан — 1166
123 (128). Азербайджан — 1146
134 (129). Латвия — 1114
135 (135). Туркменистан — 1100
144 (142). Литва — 1069
174 (177). Молдова — 961
Фото: sports.kz