Стало известно место сборной Казахстана в рейтинге ФИФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала очередной выпуск рейтинга национальных сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первом месте остается сборная Бразилии, вторые — бельгийцы, замыкает тройку лидеров национальная команда Аргентины.

Сборная Казахстана в обновленном рейтинге поднялась на одну позицию и стала 113-й.

С момента предыдущего выпуска рейтинга подопечные Магомеда Адиева провели два матча в Лиге наций: обыграли дома Беларусь (2:1) и потерпели гостевое поражение от Азербайджана (0:3). В итоге сборная Казахстана возглавила свою турнирную группу.

Рейтинг ФИФА от 6 октября 2022 года:

1 (1). Бразилия — 1841 очков

2 (2). Бельгия — 1816

3 (3). Аргентина — 1773

4 (4). Франция — 1759

5 (5). Англия — 1728

6 (7). Италия — 1726

7 (6). Испания — 1715

8 (8). Нидерланды — 1694

9 (9). Португалия — 1676

10 (10). Дания — 1666

27 (27). Украина — 1536

33 (35). Россия — 1496

77 (77). Узбекистан — 1309

78 (82). Грузия — 1307

93 (92). Армения — 1233

95 (95). Кыргызстан — 1230

97 (96). Беларусь — 1221

108 (109). Таджикистан — 1185

109 (110). Эстония — 1184

113 (114). Казахстан — 1166

123 (128). Азербайджан — 1146

134 (129). Латвия — 1114

135 (135). Туркменистан — 1100

144 (142). Литва — 1069

174 (177). Молдова — 961









Фото: sports.kz



























