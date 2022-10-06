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    16:30, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Стало известно место сборной Казахстана в рейтинге ФИФА

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала очередной выпуск рейтинга национальных сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На первом месте остается сборная Бразилии, вторые — бельгийцы, замыкает тройку лидеров национальная команда Аргентины.

    Сборная Казахстана в обновленном рейтинге поднялась на одну позицию и стала 113-й.
    С момента предыдущего выпуска рейтинга подопечные Магомеда Адиева провели два матча в Лиге наций: обыграли дома Беларусь (2:1) и потерпели гостевое поражение от Азербайджана (0:3). В итоге сборная Казахстана возглавила свою турнирную группу.
    Рейтинг ФИФА от 6 октября 2022 года:
    1 (1). Бразилия — 1841 очков
    2 (2). Бельгия — 1816
    3 (3). Аргентина — 1773
    4 (4). Франция — 1759
    5 (5). Англия — 1728
    6 (7). Италия — 1726
    7 (6). Испания — 1715
    8 (8). Нидерланды — 1694
    9 (9). Португалия — 1676
    10 (10). Дания — 1666
    27 (27). Украина — 1536
    33 (35). Россия — 1496
    77 (77). Узбекистан — 1309
    78 (82). Грузия — 1307
    93 (92). Армения — 1233
    95 (95). Кыргызстан — 1230
    97 (96). Беларусь — 1221
    108 (109). Таджикистан — 1185
    109 (110). Эстония — 1184
    113 (114). Казахстан — 1166
    123 (128). Азербайджан — 1146
    134 (129). Латвия — 1114
    135 (135). Туркменистан — 1100
    144 (142). Литва — 1069
    174 (177). Молдова — 961




    Фото: sports.kz








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