РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:25, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Стало известно место сборной Казахстана в обновленном рейтинге УЕФА

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный рейтинг национальных сборных по футзалу. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сборная Казахстана сохранила за собой место в тройке сильнейших, расположившись за командами Испании и России.

    Рейтинг УЕФА от 10 апреля 2021 года:
    1. Испания — 2253,654;
    2. Россия — 2146,596;
    3. Казахстан — 2144,231;
    4. Португалия — 2116,161;
    5. Хорватия — 2045,810;
    6. Азербайджан — 2011,560;
    7. Италия — 1922,975;
    8. Босния и Герцеговина — 1880,639;
    9. Сербия — 1874,301;
    10. Чехия — 1871,780;
    11. Украина — 1842,764;
    18. Венгрия — 1689,695;
    21. Беларусь — 1629,378;
    41. Израиль — 1091,258.



    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!