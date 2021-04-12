19:25, 11 Апрель 2021 | GMT +6
Стало известно место сборной Казахстана в обновленном рейтинге УЕФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный рейтинг национальных сборных по футзалу. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Сборная Казахстана сохранила за собой место в тройке сильнейших, расположившись за командами Испании и России.
Рейтинг УЕФА от 10 апреля 2021 года:
1. Испания — 2253,654;
2. Россия — 2146,596;
3. Казахстан — 2144,231;
4. Португалия — 2116,161;
5. Хорватия — 2045,810;
6. Азербайджан — 2011,560;
7. Италия — 1922,975;
8. Босния и Герцеговина — 1880,639;
9. Сербия — 1874,301;
10. Чехия — 1871,780;
11. Украина — 1842,764;
18. Венгрия — 1689,695;
21. Беларусь — 1629,378;
41. Израиль — 1091,258.