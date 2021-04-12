Стало известно место сборной Казахстана в обновленном рейтинге УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный рейтинг национальных сборных по футзалу. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сборная Казахстана сохранила за собой место в тройке сильнейших, расположившись за командами Испании и России.

Рейтинг УЕФА от 10 апреля 2021 года:

1. Испания — 2253,654;

2. Россия — 2146,596;

3. Казахстан — 2144,231;

4. Португалия — 2116,161;

5. Хорватия — 2045,810;

6. Азербайджан — 2011,560;

7. Италия — 1922,975;

8. Босния и Герцеговина — 1880,639;

9. Сербия — 1874,301;

10. Чехия — 1871,780;

11. Украина — 1842,764;

18. Венгрия — 1689,695;

21. Беларусь — 1629,378;

41. Израиль — 1091,258.





