00:29, 18 Октябрь 2021 | GMT +6
Стало известно место Казахстана в рейтинге УЕФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - УЕФА опубликовал рейтинг европейских сборных по футзалу после чемпионата мира в Литве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
Возглавляет рейтинг европейских сборных команда Испании. На втором месте Россия. Замыкает тройку чемпионы мира – Португалия. Казахстан занимает четвертую позицию.
Рейтинг сборных УЕФА:
1. Испания – 2493,789
2. Россия – 2464,226
3. Португалия – 2450,616
4. Казахстан – 2385,842
5. Хорватия – 2051,042
6. Азербайджан – 2015,589
7. Сербия – 2007,570
8. Италия – 1934,516
9. Чехия – 1887,535
10. Украина – 1856,420