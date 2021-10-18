Стало известно место Казахстана в рейтинге УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - УЕФА опубликовал рейтинг европейских сборных по футзалу после чемпионата мира в Литве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Возглавляет рейтинг европейских сборных команда Испании. На втором месте Россия. Замыкает тройку чемпионы мира – Португалия. Казахстан занимает четвертую позицию.

Рейтинг сборных УЕФА:

1. Испания – 2493,789

2. Россия – 2464,226

3. Португалия – 2450,616

4. Казахстан – 2385,842

5. Хорватия – 2051,042

6. Азербайджан – 2015,589

7. Сербия – 2007,570

8. Италия – 1934,516

9. Чехия – 1887,535

10. Украина – 1856,420