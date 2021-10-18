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    00:29, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Стало известно место Казахстана в рейтинге УЕФА

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - УЕФА опубликовал рейтинг европейских сборных по футзалу после чемпионата мира в Литве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    Возглавляет рейтинг европейских сборных команда Испании. На втором месте Россия. Замыкает тройку чемпионы мира – Португалия. Казахстан занимает четвертую позицию.

    Рейтинг сборных УЕФА:

    1. Испания – 2493,789

    2. Россия – 2464,226

    3. Португалия – 2450,616

    4. Казахстан – 2385,842

    5. Хорватия – 2051,042

    6. Азербайджан – 2015,589

    7. Сербия – 2007,570

    8. Италия – 1934,516

    9. Чехия – 1887,535

    10. Украина – 1856,420


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