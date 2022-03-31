Стало известно место Казахстана в обновленном рейтинге сборных ИИХФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) представила обновлённый рейтинг мужских и женских хоккейных сборных. Сборная Казахстана опустилась в рейтинге на две строчки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«В новой версии рейтинга, основанного на результатах последних четырех лет, очки, заработанные на Олимпийских играх 2018 года, были заменены очками, полученными на зимних Олимпийских играх 2022 года и олимпийских квалификационных турнирах для Пекина 2022 года», — говорится в сообщении ИИХФ.

На первое место списка поднялась сборная Финляндии, ставшая Олимпийским чемпионом и поднявшаяся на одну строчку. На втором месте теперь канадцы. Замыкает топ-3 российская сборная.

Сборная Казахстана с 2860 очками потеряла две позиции и опустилась на 15 место, пропустив вперёд Францию и Беларусь.

В женском мировом рейтинге первыми стали канадки, выигравшие «золото» Олимпиады. США опустились на вторую строчку.

Казахстанские хоккеистки не поменяли позицию в рейтинге и остались на 21 месте между Польшей и Словенией.