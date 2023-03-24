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Стало известно место Казахстана по количеству финалисток ЧМ-2023 по боксу

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Марта 2023, 09:01
Стало известно место Казахстана по количеству финалисток ЧМ-2023 по боксу Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксерши Карина Ибрагимова (57 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг) выступят в финале женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лидируют по количеству представителей в финале Индия и Китай — они делегируют по четыре спортсменки. Наряду с Казахстаном по две боксерши выступят в финале от Италии, Колумбии, России и Австралии. Одной спортсменкой в финале будут представлены Монголия, Вьетнам, Тайвань, Бразилия, Алжир и Марокко.

Напомним, изначально сборная Казахстана была представлена на ЧМ-2023 двенадцатью спортсменками, однако лишь шесть из них в итоге смогли добраться до медалей.


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