9 Августа 2022 17:08

Стало известно место Казахстана по итогам всемирной шахматной олимпиады

ЧЕННАИ. КАЗИНФОРМ - Казахстан завершил выступления на всемирной шахматной олимпиаде, передает МИА «Казинформ».

Как передает Telegram-канал «Спорт Шредингера», женская сборная Казахстана занимает 5-е место на всемирной шахматной Олимпиаде-2022, а мужская - 17-е.

Сегодня в последнем туре Всемирной шахматной Олимпиады женская и мужская сборные Казахстана сыграли с третьими составами сборных Индии.

женская сборная Казахстана обыграла Индию со счетом 2,5-1,5.

Победы одержали Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева. Ксения Балабаева сыграла вничью, а Гулисхан Нахбаева потерпела поражение.

Олимпиаду в Индии казахстанские шахматистки завершили с восемью победами, одной ничьей и двумя поражениями.

Олимпийское золото у женщин забрала Украина. Команда одержала семь побед, четыре раза сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения. Серебро взяли шахматистки из Грузии, а бронзу - США.

А мужская сборная сыграла вничью с Индией со счетом 2-2. Победу одержал Ринат Джумабаев. Алишер Сулейменов и Казыбек Ногербек сыграли вничью, а Арыстанбек Уразаев потерпел поражение. Казахстанцы завершили олимпиаду с семью победами, одной ничьей и тремя поражениями.

Олимпийское золото выиграл Узбекистан. Команда одержала восемь побед, трижды сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения. Серебряными призерами стала сборная Армении, а бронзовыми - Индия-2

















Фото: Chessnews.info