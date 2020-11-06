+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 432.15 EUR 509.72
RUB 5.56 CNY 65.21
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Стало известно место Головкина в рейтинге The Ring

6 Ноября 2020 22:10
Поделиться:
Стало известно место Головкина в рейтинге The Ring

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Редакция журнала The Ring внесла изменения в рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

Новости по теме
Избран новый президент Федерации бокса Алматы
Названо место Головкина в рейтинге P4P по версии TBRB Казахстанский боксер ворвался в ТОП-100 мирового рейтинга после второго боя в профи Казахстанский боксер взлетел на 800 позиций в мировом рейтинге после нокаута

В ТОП-10 было решено добавить чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBA Super и IBF, британского боксера Джоша Тейлора (17-0, 13 КО) — теперь он занимает девятое место. Это повлекло за собой падение казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) — он опустился на последнюю, десятую позицию в P4P-рейтинге.

Лидирует же мексиканец Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО). На втором месте — японский боксер Наоя Иноуэ (20-0, 17 КО), на третьем — непобежденный американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО).


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Головкин  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив