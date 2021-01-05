Стало известно место Головкина в первом за 2021 год рейтинге P4P от BoxRec

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
За прошедший месяц в первой десятке произошли лишь незначительные изменения: на десятую строчку рейтинга наконец-то смог прорваться действующий абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, сместивший на одиннадцатую позицию россиянина Сергея Ковалева.
Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:
1. Сауль Альварес (Мексика);
2. Тайсон Фьюри (Великобритания);
3. Эррол Спенс-младший (США);
4. Теренс Кроуфорд (США);
5. Деонтей Уайлдер (США);
6. Энтони Джошуа (Великобритания);
7. Мэнни Пакьяо (Филиппины);
8. Геннадий Головкин (Казахстан);
9. Александр Поветкин (Россия);
10. Теофимо Лопес (США).