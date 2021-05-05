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Стало известно место Головкина в обновленном рейтинге P4P по версии BWAA

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Мая 2021, 02:00
Стало известно место Головкина в обновленном рейтинге P4P по версии BWAA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA) представила обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

Лидером ТОП-10 по-прежнему остается чемпион мира по версиям WBA и WBC во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

По сравнению с предыдущей версией рейтинга, казахстанский боксер, обладатель поясов IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин опустился с 9-го на 10-е место, пропустив вперед чемпиона мира в первом легчайшем весе Хуана Франсиско Эстраду.

Полный рейтинг P4P от BWAA за май:
1. Сауль «Канело» Альварес
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Иноуэ
4. Эррол Спенс-младший
5. Теофимо Лопес
6. Тайсон Фьюри
7. Александр Усик
8. Василий Ломаченко
9. Хуан Франсиско Эстрада
10. Геннадий Головкин

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