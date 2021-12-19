Стало известно место Данияра Елеусинова в мировом рейтинге после завоевания титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт BoxRec.com вернул казахстанского боксера Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО) в свой рейтинг после его победы над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем (15-2, 4 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Елеусинов не выходил на ринг с ноября 2020 года, когда победил техническим нокаутом во втором раунде Джулиуса Индонго (23-4, 12 КО). Из-за этого Данияр получил статус «неактивен» на BoxRec. Однако теперь Елеусинов вновь вернулся в рейтинг полусредневесов - его поставили на 27-е место.

Напомним, Данияр Елеусинов по ходу боя трижды отправил в нокдаун Хуана Эрнана Леаля и уверенно победил единогласным решением судей. Эта победа принесла казахстанскому боксеру вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.



