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Стало известно, кто напал на погранзаставу в Таджикистане

6 Ноября 2019 17:11
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Стало известно, кто напал на погранзаставу в Таджикистане

ДУШАНБЕ. ХОВАР - КАЗИНФОРМ – Стало известно, кто совершил вооруженное нападение на погранзаставу в Таджикистане 6 ноября 2019, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

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В ходе следственных действий и допросов задержанных установлено, что вооруженная террористическая группа, совершившая 6 ноября 2019 года вооружённое нападение на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султонобод», 3 ноября 2019 года, используя тёмное время суток, незаконно пересекла государственную границу в улусволи Калъаи Зол Исламской Республики Афганистан.

Отмечается, что все являются членами террористической организации «ДАИШ» (организация запрещена в Казахстане).

Группировка вступила в вооружённую перестрелку.

В настоящее время оперативно-следственная группа продолжает расследование.

Ранее сообщалось, в ночь на 6 ноября 2019 года в 03:23 минуты вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных лиц в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад»
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Ключевые слова: Таджикистан,
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