Стало известно, кто напал на погранзаставу в Таджикистане

ДУШАНБЕ. ХОВАР - КАЗИНФОРМ – Стало известно, кто совершил вооруженное нападение на погранзаставу в Таджикистане 6 ноября 2019, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

В ходе следственных действий и допросов задержанных установлено, что вооруженная террористическая группа, совершившая 6 ноября 2019 года вооружённое нападение на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султонобод», 3 ноября 2019 года, используя тёмное время суток, незаконно пересекла государственную границу в улусволи Калъаи Зол Исламской Республики Афганистан.

Отмечается, что все являются членами террористической организации «ДАИШ» (организация запрещена в Казахстане).

Группировка вступила в вооружённую перестрелку.

В настоящее время оперативно-следственная группа продолжает расследование.