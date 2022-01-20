Стало известно, когда в Алматы запустят станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматы до конца первого квартала 2022 года будут запущены две станции метро - «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«До конца первого квартала мы запустим станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Строительство станции «Калкаман» будет продолжено», - сказал Бакытжан Сагинтаев.
В настоящее время новые станции готовы на 96%.
Дорога расположена под проспектом Абая, в западном направлении от проспекта Алтынсарина до улицы Яссауи.
Станция «Сарыарка» расположена в районе парка «Family», а станция «Бауыржана Момышулы» - под проспектом Абая, западнее улицы Момышулы.
Напомним, технический запуск двух новых станций метро состоялся перед новым годом.
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