Стало известно, когда в Алматы запустят станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматы до конца первого квартала 2022 года будут запущены две станции метро - «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До конца первого квартала мы запустим станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Строительство станции «Калкаман» будет продолжено», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

В настоящее время новые станции готовы на 96%.

Дорога расположена под проспектом Абая, в западном направлении от проспекта Алтынсарина до улицы Яссауи.

Станция «Сарыарка» расположена в районе парка «Family», а станция «Бауыржана Момышулы» - под проспектом Абая, западнее улицы Момышулы.

Напомним, технический запуск двух новых станций метро состоялся перед новым годом.