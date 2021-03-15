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    04:04, 15 Март 2021 | GMT +6

    Стало известно, когда станут платными дороги в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Почти вся дорога М-38, проходящая через восток Казахстана от границы Китая до границы России, станет платной в текущем году, сообщили представители Национальной компании «КазАвтоЖол» в ходе общественных слушаний в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖола».

    Участок трассы М-38 Павлодар – Семей - Калбатау протяжённостью 464 км станет платным уже в текущем году. В Павлодарской области на нем установлены и запущены в тестовом режиме 3 арки контроля, в Восточно-Казахстанской – 8.

    Платный участок в ВКО будет проходить через города Семей и Чарск, а также Аккулинский, Бескарагайский и Жарминский районы.

    Ранее «КазАвтоЖол» также сообщил, что дорога Павлодар - Омск (до границы РФ) тоже станет платной. Таким образом, открытая система взимания платы будет внедрена практически по всей М-38. Бесплатным остается отрезок от границы КНР до села Калбатау.

    Участок Павлодар – Семей - Калбатау почти на всем протяжении проходит по дороге второй технической категории. Это значит, что проезд будет платным только для грузовых автомобилей.

    В целом, общественность ВКО поддержала внедрение платности на дорогах региона. Однако местные жители во избежание роста цен на услуги и продукты питания попросила рассмотреть возможность введения льгот для местных грузовых автомобилей, а также техники фермеров и коммунальных служб.

    Также население области призвало расширить дорогу Павлодар – Семей - Калбатау до четырех полос движения, установить разделительную полосу и ограждения от скота.

    Теги:
    Дороги Восточно-Казахстанская область Общество
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