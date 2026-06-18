Стало известно, когда откроют чугунный мост в Уральске

В Уральске продолжаются ремонтные работы на чугунном мосту, ведущем в сторону поселка Деркул, передает корреспондент Kazinform.

Мост был закрыт 14 июня. В связи с этим передвижение жителей по областному центру оказалось затруднено, а на отдельных участках города образовались дорожные заторы.

Как сообщили в городском акимате, подрядная организация — ТОО «Запад Партнерс» — проводит фрезерование изношенного асфальтового покрытия моста, замену деформационных швов и обновление дорожного полотна.

Кроме того, ведется подготовка участков, на которых будут установлены деформационные швы. Также предусмотрены работы по заливке бетона и последующему нанесению дорожной разметки.

По словам заместителя акима Уральска Жандоса Дуйсенгалиева, помимо укладки асфальта на мосту имеются 6 деформационных швов общей протяженностью 72 метра.

— Деформационные швы изготовлены швейцарской компанией, то есть очень качественные. Ремонтные работы на мосту будут полностью завершены в ближайшую пятницу, 19 июня, после чего объект вновь откроют для движения транспорта, — сказал Дуйсенгалиев.

Отмечается, что проведенные работы позволят улучшить техническое состояние моста и повысить безопасность дорожного движения.