Стало известно, какие регионы больше всего использовали деньги ОСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Ахметов, отвечая на запрос редакции, назвал регионы, которые больше всего использовали средства Фонда социального страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2022 год поставщиками Фонда социального медицинского страхования в рамках ОСМС было оказано населению около 156 млн. медицинских услуг. Больше всего оказанных услуг приходится на Туркестанскую область 16,5 млн, Алматинскую область — 15,7 млн, на Астану — 14,7 млн и Алматы 13,9 млн медицинских услуг», - говорится в ответе.

По словам главы фонда, за оказанные медицинские услуги по итогам 2022 года медицинским организациям, заключившим договоры с Фондом на оказание медпомощи в рамках ОСМС, выплачено 836 млрд тенге.

«Из них по г. Алматы — 1 17,3 млрд тенге, по г. Астана — 1 10 млрд тенге, по Туркестанской области — 79,9 млрд тенге, по Алматинской области — 65,9 млрд тенге. Наибольшая доля в разрезе потребления медуслуг приходится на консультативно-диагностическую помощь в амбулаторных условиях 141,3 млн медуслуг.

По медицинской реабилитации было оказано 8,9 млн. медуслуг, из них 6 млн. медуслуг пришлось на реабилитацию в амбулаторно-поликлинических условиях. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях оказана в 3,4 млн случаев. Из них большая часть услуг — 1,9 млн были оказаны приемными отделениями», - добавил Сабит Ахметов.