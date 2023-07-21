Стало известно, какие регионы больше всего использовали деньги ОСМС
«За 2022 год поставщиками Фонда социального медицинского страхования в рамках ОСМС было оказано населению около 156 млн. медицинских услуг. Больше всего оказанных услуг приходится на Туркестанскую область 16,5 млн, Алматинскую область — 15,7 млн, на Астану — 14,7 млн и Алматы 13,9 млн медицинских услуг», - говорится в ответе.
По словам главы фонда, за оказанные медицинские услуги по итогам 2022 года медицинским организациям, заключившим договоры с Фондом на оказание медпомощи в рамках ОСМС, выплачено 836 млрд тенге.
«Из них по г. Алматы — 1 17,3 млрд тенге, по г. Астана — 1 10 млрд тенге, по Туркестанской области — 79,9 млрд тенге, по Алматинской области — 65,9 млрд тенге. Наибольшая доля в разрезе потребления медуслуг приходится на консультативно-диагностическую помощь в амбулаторных условиях 141,3 млн медуслуг.
По медицинской реабилитации было оказано 8,9 млн. медуслуг, из них 6 млн. медуслуг пришлось на реабилитацию в амбулаторно-поликлинических условиях. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях оказана в 3,4 млн случаев. Из них большая часть услуг — 1,9 млн были оказаны приемными отделениями», - добавил Сабит Ахметов.