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Стало известно имя следующего соперника Данияра Елеусинова
29 Февраля 2020 02:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер раскрыл имя следующего соперника казахстанского боксера Данияра Елеусинова (9-0, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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По информации журналиста, им станет известный боксер из Намибии Джулиус Индонго (23-2, 12 КО), который еще несколько лет назад был объединенным чемпионом мира в первом полусреднем весе (WBA Super, IBF, IBO). Бой должен состояться 17 апреля в андеркарде поединка Реджис Прогрейс — Морис Хукер, который будет транслироваться на платформе DAZN.
Свой предыдущий бой Елеусинов провел 20 декабря: он победил техническим нокаутом в пятом раунде американца Алана Санчеса (20-5-1, 10 КО).
Ключевые слова: Спорт,
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